Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Уже на 90%»: в Турции отреагировали на переход игрока «Аль-Насра» в «Зенит»

Журналист Гюрель: нападающий «Аль-Насра» Дуран на 90% игрок «Зенита»
IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press

Турецкий журналист Керем Гюрель высказался относительно возможного трансфера колумбийского нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я полагаю, можно уже говорить, что Дуран на 90% игрок «Зенита». Клуб не просто так убрал его из заявки. Помешать этому может только внезапный уход Эн-Несери. В таком случае Дуран снова будет внесен в заявку. Но это маловероятно», — сказал Гюрель.

В настоящий момент форвард находится в аренде у турецкого «Фенербахче».

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за «Фенербахче», где выступает на правах аренды, 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Джон Дуран согласился перейти в петербургский «Зенит».
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!