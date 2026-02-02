«Уже на 90%»: в Турции отреагировали на переход игрока «Аль-Насра» в «Зенит»

Турецкий журналист Керем Гюрель высказался относительно возможного трансфера колумбийского нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я полагаю, можно уже говорить, что Дуран на 90% игрок «Зенита». Клуб не просто так убрал его из заявки. Помешать этому может только внезапный уход Эн-Несери. В таком случае Дуран снова будет внесен в заявку. Но это маловероятно», — сказал Гюрель.

В настоящий момент форвард находится в аренде у турецкого «Фенербахче».

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за «Фенербахче», где выступает на правах аренды, 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Джон Дуран согласился перейти в петербургский «Зенит».