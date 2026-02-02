Размер шрифта
Российские регионы атаковали дроны самолетного типа

МО: силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над российскими регионами за четыре часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, 2 февраля в период с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Брянской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО ночью 2 февраля уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.
 
