Правоохранители подтвердили основную версию пропажи 9-летнего мальчика в Петербурге

В деле пропавшего девятилетнего мальчика в Петербурге версия похищения рассматривается полицейскими и следователями в качестве основной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается как приоритетная. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе», — отметила собеседница агентства.

По информации представителей «Лиза Алерт», в настоящий момент волонтеры ведут поиск в информационном режиме, распространяя ориентировки. Отряд в ходе собраний анализирует все доступные сведения.

До этого стало известно, что девятилетний Павел отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе. Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

На момент пропажи ребенок был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях. Рост мальчика составляет около 122-124 сантиметров, телосложение худое.

