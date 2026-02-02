В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего Паши

Мужчина, подозреваемый в похищении девятилетнего Паши Тифитулина, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

Предполагаемый похититель ребенка установлен, в ближайшее время его допросят. Однако судьба самого Паши пока остается неизвестной.

Правоохранители изучили записи с камер и установили, что ребенок, выйдя из магазина, самостоятельно подошел к машине с разбитым бампером и сел в нее.

Мальчик отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе.

Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

Ранее 35-летний друг по переписке заманил школьницу в машину, похитил и дважды изнасиловал.