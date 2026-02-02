В Архангельске отчим-педофил годами насиловал падчерицу

В Архангельске мужчина получил срок 14 лет за изнасилование падчерицы

Суд вынес приговор жителю Архангельска за изнасилование ребенка. Об этом сообщает Исакогорский районный суд города.

По версии следствия, в течение нескольких лет он насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы. Чтобы ребенок никому ничего не рассказал, 37-летний фигурант угрожал ему расправой. Если же школьница сопротивлялась, избивал и показывал нож.

Несколько лет пострадавшая не рассказывала о происходящем. Как сообщили учителя, их подопечная стала хуже учиться и выглядела более замкнутой, чем раньше.

В какой-то момент девушка отказалась оставаться дома вместе с отчимом и рассказала о ситуации. Родные обратились в полицию.

«Наличие у фигуранта педофилии подтверждено по результатам психолого-психиатрической экспертизы», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатил пострадавшей 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

