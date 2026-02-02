«Финисты» и «Ласточки» пустят на пригородных направлениях между РФ и Белоруссией

Никитин: из РФ в Белоруссию можно будет доехать на скоростных поездах

На беспересадочном пригородном сообщении, запускаемом между Россией и Белоруссией, будут курсировать российские составы «Финисты» или «Ласточки». Об этом заявил журналистам по итогам заседания союзного Совета министров глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

«Это будут комфортабельные электрички. В дальнейшем, возможно, это будут «Финисты» или «Ласточки», — отметил он.

Никитин добавил, что все будет зависеть от наполняемости поездов.

Весной 2025 года были достигнуты договоренности о запуске пригородного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии. Особенностью этого проекта было отсутствие пересадок, а также сохранение льгот и прав на бесплатный проезд в обеих странах.

В октябре стало известно, что Лукашенко заявил о планах обсудить с Россией строительство скоростной автомагистрали Москва — Брест. По словам белорусского лидера, при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии. Он отметил, что это зависит от желания «западников» участвовать в строительстве.

Ранее сообщалось, что Латвия разрабатывает план перекрытия автомобильных дорог на востоке страны.