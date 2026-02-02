Россиянам рассказали, какую рассаду подготовить дома уже в феврале

ПНИПУ: в феврале на рассаду сеют около 20% от общего списка культур

К концу зимы световой день увеличивается примерно до 10 часов, и этого уже достаточно, чтобы запустить активный фотосинтез. Именно поэтому февраль считается подходящим временем для начала выращивания рассады в домашних условиях. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие культуры стоит сеять в первую очередь, как выбрать качественные семена и правильно ухаживать за молодыми растениями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Рассада позволяет получить более ранний и стабильный урожай: растения развиваются в комфортных условиях, а после пересадки в грунт быстрее адаптируются и раньше вступают в фазу плодоношения. Сроки посева зависят от климата региона. Как отметил старший преподаватель ПНИПУ Никита Кифель, ориентироваться стоит на дату последних ночных заморозков: от нее отсчитывают 2,5–3 месяца на рост рассады и добавляют около двух недель на прорастание семян.

В феврале на рассаду высевают культуры с длительным вегетационным периодом. Среди овощей это сладкий и острый перец, баклажаны, ранние сорта томатов, корневой сельдерей и лук-порей. Из цветочных культур подойдут петуния, астра (признан в РФ иностранным агентом), виола, алиссум, портулак, львиный зев, маргаритка и другие медленнорастущие виды.

Перец и баклажаны плохо переносят пикировку, поэтому их рекомендуют сразу высаживать в отдельные контейнеры. Семена предварительно замачивают и проращивают при температуре около +25 °C. После появления всходов температуру временно снижают, чтобы закалить растения и предотвратить вытягивание. Эти культуры высаживают в грунт, когда почва прогреется до +15…+19 °C и минует угроза заморозков.

Томаты менее требовательны: они хорошо переносят пикировку и подходят для посева в общие контейнеры. После появления 2–3 настоящих листьев растения пересаживают в отдельные горшки и постепенно закаливают. В грунт томаты переносят при температуре почвы от +10…+12 °C.

Сельдерей и лук-порей требуют больше времени. Семена сельдерея часто нуждаются в холодной стратификации, а лук-порей высевают ближе к концу февраля. Обе культуры высаживают в открытый грунт в мае–начале июня.

При покупке семян специалисты советуют обращать внимание на срок годности, целостность упаковки и наличие информации о партии. Качественные семена не имеют постороннего запаха и повреждений.

Рассаду лучше размещать на южных или юго-западных окнах. При недостатке света необходима досветка фитолампами до 12–14 часов в сутки. Для стандартной грядки длиной 3–5 метров, по оценке ученых, достаточно подготовить 5–10 растений каждого овощного вида — этого хватит для полноценного урожая.

