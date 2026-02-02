Размер шрифта
«Одна кровь пачкает, а другая нет»: Гордон против «низвержения» Пугачевой

Юрист Гордон обвинила Галкина в двойных стандартах, защитив Пугачеву
Юристка Екатерина Гордон призналась в YouTube-интервью Ксении Собчак, что по-прежнему считает уехавшую из России Аллу Пугачеву столпом отечественной эстрады.

Гордон осудила действия российского телевидения, которое позволяло в прямом эфире делать из Примадонны «старуху и подлеца». Юристка видит в этом подлость. Но в то же время, уточнила Гордон, с момента начала СВО она пересмотрела свое отношение к Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) — это связано с его позицией по израильско-палестинскому конфликту.

«Двойной стандарт Галкина, который дискредитировал РФ, но отбелил поведение Израиля, устроившего очевидный геноцид в Палестине, и вызвал мою реакцию. Сегодня я отношусь к нему негативно. Считаю, что это люди с двойным стандартом, у которых одна кровь пачкает, а другая нет. Но Аллу Борисовну я считаю столпом <…> и не считаю, что нашему сегодняшнему государству важно ее низвергать с пьедестала», — отметила она.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

Ранее стало известно, что Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины.
 
