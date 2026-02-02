Размер шрифта
Каллас захотела уступок от России

Каллас захотела уступок от России в военном бюджете, армии или ядерном оружии
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас захотела уступок от России в военном бюджете, армии или ядерном оружии для «устранения угрозы». Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на ее выступление на конференции по безопасности в Осло.

Она в очередной раз выступила с утверждением, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, а на некоторые – «три или четыре раза». При этом в своих размышлениях она указала, что «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

В связи с этим, по ее словам, вопрос заключается в том, как обеспечить нераспространение конфликта на Украине на другие регионы.

«Нам нужны уступки от России — ограничения на ее военный бюджет, армию или ядерное оружие — чтобы устранить эту угрозу, а также привлечение к ответственности за совершенные ею преступления», — сказала Каллас.

До этого помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». Он назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

Ранее в Госдуме не поверили словам Каллас о готовности Украины к уступкам.
 
