Зеленский вслед за ЕС ввел санкции против связанных с Россией компаний

Зеленский ввел санкции против компаний, якобы обслуживающих танкерный флот РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что вслед за Европейским союзом подписал указ о введении санкций против компаний, якобы обслуживающих танкерный флот России и перевозящих «подсанкционную» нефть.

Как сообщала представитель Европейской комиссии Анита Хиппер, ЕС по состоянию на январь включил в свой «стоп-лист» в общей сложности 597 танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть под флагами других государств. На Западе эти танкеры называют «теневым флотом».

Украинский лидер также ввел ограничения в отношении российских журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель и артистов Романа Чумакова (псевдоним — Рома Жиган) и Сергея Полунина.

В настоящее время Европейская комиссия разрабатывает 20-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. По данным Bloomberg, в этот пакет могут быть включены дополнительные ограничения против российских банков и нефтяных компаний.

Ранее ЕС ввел санкции против российских журналистов и артистов за распространение пропаганды и дезинформации.
 
