Общество

Власти Краснодарского края требуют более 30 млрд с владельцев затонувших танкеров

Оперштаб Кубани: минприроды требует 34 млрд рублей с владельцев танкеров
Виталий Тимкив/РИА Новости

Арбитражный суд Краснодарского края принял иск министерства природных ресурсов Кубани к владельцам и фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» о взыскании с них суммарно более 34,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

«В качестве третьих лиц в данном деле привлечены Генеральная прокуратура РФ, Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых «Кубаньгеология» и Кубанский государственный университет», — говорится в сообщении.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля, следует из него.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.
 
