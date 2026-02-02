Размер шрифта
Медведчук рассказал о задаче Зеленского

Медведчук: задача Зеленского — дотянуть до промежуточных выборов в США
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский на мирных переговорах хочет не достичь мира, а «дотянуть» как минимум до промежуточных выборов в Конгресс США, а как максимум — до выборов американского президента 2028 года. Об этом заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Политик отметил, что Зеленскому «мир не нужен» и он «продолжает играть под дурачка, коим он, в принципе, и является».

«Сейчас Зеленский делает то, что получается у него лучше всего — профессионально валяет дурака, а в Вашингтоне этого не замечают. У нелегитимного есть задача минимум — дотянуть с миром до промежуточных выборов в США этого года, и задача максимум — войти в президентские выборы 2028 года. С первой задачей он практически справился», — отметил Медведчук.

По словам политика, поражение на выборах 2026 года ограничит президенту США Дональду Трампу «политический маневр» и может до 2028 года поставить «крест на Трампе и всей его команде». Поэтому Зеленского «подсовывают Трампу, как Троянского коня», считает Медведчук.

«С Трампом играют в наперстки, создавая впечатление, что он вот-вот выиграет, в то время как выигрыш совершенно не предусмотрен организаторами этой клоунады. Долго ли официальный Вашингтон будут водить за нос, сказать трудно», — написал политик.

В недавнем интервью интервью радиостанции WABC Трамп признал, что республиканцы могут потерять контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов 2026 года, которые запланированы на 3 ноября. В январе СМИ писали, что выборы в конгресс создают политическое давление на администрацию Трампа, и эксперты считают, что Кремль рассматривает это как возможность для диалога с Вашингтоном.

Также 19 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что политические силы Европы рассчитывают на то, что после выборов в конгресс «политический ландшафт несколько изменится», и они «смогут оказывать давление» на Трампа.

1 февраля в Аби-Даби должны были пройти переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Планировалось, что поучаствуют в них только представители Киева и Москвы. Однако газета The New York Times написала, что переговоры перенесли после визита в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча состоится 4 и 5 февраля.

Ранее Медведчук заявил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории.
 
