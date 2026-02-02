Ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера «перемешивает» воспоминания

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что при болезни Альцгеймера новые воспоминания в мозге «перемешиваются» из-за гибели особого типа нейронов. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology (CurBio).

Эксперименты проводили на мышах с генетическими изменениями, которые вызывали образование амилоидных бляшек в мозге. Эти белковые скопления характерны для болезни Альцгеймера у людей и животных — они вызывают повреждение и гибель нервных клеток.

Исследователи отслеживали активность около 100 нейронов в гиппокампе, области мозга, отвечающей за формирование памяти. Мышей обучали проходить лабиринт, а затем наблюдали за процессом воспроизведения недавнего опыта в период отдыха, который обычно укрепляет память.

У животных с бляшками особые нейроны, отвечающие за ориентацию в пространстве, больше не повторяли привычную последовательность активации при воспоминании маршрута, как это происходит у здоровых мышей.

«В норме мозг повторяет паттерны активности нейронов, закрепляя маршрут в памяти, но при наличии амилоидных бляшек воспроизведение нарушалось: мозг пытался восстановить опыт, но последовательности были неверными. В результате мыши хуже ориентировались в лабиринте и чаще допускали ошибки», — объяснили ученые.

Авторы подчеркивают, что именно сбой воспроизведения паттернов нейронной активности мешает запоминать недавние события. По их мнению, понимание этого механизма может помочь в разработке методов ранней диагностики болезни Альцгеймера и новых способов лечения, нацеленных на восстановление нормальной работы системы воспроизведения памяти.

