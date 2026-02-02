Размер шрифта
Стоянов о вампирах: «Ходят среди нас»

Актер Стоянов заявил, что верит в существование энергетических вампиров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и комик Юрий Стоянов в беседе с vm.ru признался, что верит в энергетических вампиров.

«Я верю в вампиров, которые ходят среди нас и пьют кровь — в переносном смысле слова. Ведь есть такие, которые питаются энергией других людей», — поделился артист.

Стоянов признался, что старается обходить таких людей стороной.

Актер сыграл первородного вампира Святослава Вернидубовича в сериале «Вампиры средней полосы». Стоянов рассказал, что согласился на участие в проекте, так как в нем много реальности и жизненной правды. Артист отметил, что в каждом сезоне шутки отличаются, так как их снимали разные режиссеры.

«Когда режиссер правильно организовывает процесс, то у каждого будет свобода творчества, включая рождение новых шуток. Один сезон снимал режиссер, который был еще и сценаристом, и вот тогда мы сочиняли по полной программе, и все мои шутки ложились в общую копилку», — рассказал актер.

Юрий Стоянов — народный артист России, наиболее известный по проектам «Городок» и «Вампиры средней полосы». В этом году ему исполнилось 68 лет.

В августе 2024 года Стоянов признался в беседе с kp.ru, что был знаком с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым.

Ранее Стоянов вспомнил, как чуть не пристрелил Олейникова.
 
