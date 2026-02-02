Назначена дата проведения выборов в парламент Палестины

WAFA: Аббас назначил выборы в парламент Палестины на 1 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас назначил проведение выборов в парламент страны 1 ноября. Об этом сообщает агентство WAFA.

В сообщении говорится, что Аббас издал президентский указ, призывающий палестинский народ на родине и диаспоры принять участие в выборах в палестинский национальный совет.

22 января Аббас и президент Российской Федерации Владимир Путин провели встречу в Кремле, в ходе которой обсудили ситуацию в секторе Газа и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира», направленного на восстановление и управление палестинским анклавом.

Российский лидер заявил, что для окончательного разрешения палестино-израильского конфликта необходимо образование и полноценное функционирование палестинского государства. Путин подчеркнул, что при урегулировании нужно учитывать интересы и пожелания палестинцев, включая восстановление сектора Газа.

Ранее Путин назвал создание палестинского государства принципиальным вопросом.