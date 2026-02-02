Министр спорта РФ заявил о дискриминации российских спортсменов со стороны МОК

Дегтярев: МОК дискриминирует спортсменов из России по национальному признаку

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал дискриминацией запрет спортсменам представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Милане. Его слова приводит Kyodo.

«Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку и нарушением Олимпийской хартии», — заявил Дегтярев.

29 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее тренер Этери Тутберидзе прибыла в Милан на Олимпийские игры-2026.