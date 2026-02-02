В Кировской области подняты все сошедшие с путей вагоны грузового поезда

Все сошедшие с путей на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области вагоны грузового поезда подняты, электроснабжение восстановлено. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Работы по ремонту поврежденных путей продолжаются. Движение поездов по одному из путей планируют открыть в течение дня. В МЧС отметили, что сил и техники достаточно, дополнительное привлечение не требуется.

Для перевозки пассажиров электричек и части поездов дальнего следования организована работа 25 автобусов, которые будут курсировать до полного восстановления железнодорожного движения.

Сход вагонов грузового поезда с зерном произошел 1 февраля, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что девять поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, следуют измененным маршрутом. Для пассажиров задействовали резервные составы.

Ранее человек пострадал при столкновении поезда и машины в Волгоградской области.