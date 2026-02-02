Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Кировской области подняты все сошедшие с путей вагоны

В Кировской области подняты все сошедшие с путей вагоны грузового поезда
Центральное МСУТ СК России

Все сошедшие с путей на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области вагоны грузового поезда подняты, электроснабжение восстановлено. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Работы по ремонту поврежденных путей продолжаются. Движение поездов по одному из путей планируют открыть в течение дня. В МЧС отметили, что сил и техники достаточно, дополнительное привлечение не требуется.

Для перевозки пассажиров электричек и части поездов дальнего следования организована работа 25 автобусов, которые будут курсировать до полного восстановления железнодорожного движения.

Сход вагонов грузового поезда с зерном произошел 1 февраля, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что девять поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, следуют измененным маршрутом. Для пассажиров задействовали резервные составы.

Ранее человек пострадал при столкновении поезда и машины в Волгоградской области.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!