Наука

Назван способ улучшить качество сна без снотворных

BMC: пребывание под солнцем на 10 утра улучшает качество сна вечером
Исследователи из Федерального университета Ору-Прету (Бразилия) выяснили, что регулярное кратковременное пребывание на солнце помогает улучшить качество сна и нормализовать биологические часы. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи взрослых жителей Бразилии. Ученые оценивали, сколько времени участники проводят на солнце до 10 утра, с 10 до 15 часов и после 15 часов. Качество сна измерялось с помощью стандартного Питтсбургского индекса качества сна (PSQI).

Особое внимание уделялось «середине сна» — показателю, отражающему согласованность сна с циркадными ритмами. Оказалось, что каждое дополнительное получасовое пребывание на солнце до 10 утра смещало середину сна почти на 23 минуты раньше, что считается признаком более стабильных биологических часов. Кроме того, у людей с высоким утренним световым воздействием отмечалось лучшее субъективное качество сна.

Дневной и вечерний свет также влияли на сон, но значительно слабее. При этом продолжительность сна, время засыпания и его эффективность напрямую с количеством света не связаны.

Авторы подчеркивают, что даже без изменения длительности сна утреннее солнце помогает «настроить» внутренние часы организма. По их мнению, простая привычка выходить на свет в первой половине дня может стать доступным и естественным способом поддержания здорового сна без лекарств.

Ранее была названа неочевидная причина храпа и остановок дыхания во сне.
 
