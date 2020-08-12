Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Столичные власти подготовили приказ об этапах программы реновации жилищного фонда. Он опубликован на сайте московского стройкомплекса.

Согласно документу, переселение планируется провести в три этапа.

Первая стадия пройдет в 2020-2024 годах. В это время власти рассчитывают на переезд в новые дома почти 170 тыс. москвичей.

На втором этапе, который назначен на 2025-2028 годы, предполагается переселение около 330 тыс. жителей столицы.

Третьим этапом в 2029-2032 годах пройдет переселение около 380 тыс. человек.

Как отмечается в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса, переезжающие в рамках второго и третьего этапов (с 2025 года) получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что программа реновации важна, так как миллион москвичей живут в предаварийном жилье.