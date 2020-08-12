Прибыль российского бизнеса понесла «катастрофический ущерб» весной 2020 года

Российский бизнес обновил показатели по падению прибыли в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, «катастрофический ущерб» принесла с собой пандемия нового типа коронавируса COVID-19. Они отметили, что совокупная прибыль сократилась на 67% в марте-мае 2020 года.

Служба уточняет, что такое снижение является худшим для весны за все время наблюдений, а именно по меньшей мере за 16 лет. Ранее худшим показателем, когда прибыль сократилась на 28%, считался 2017 год.

Наиболее убыточным месяцем, по оценкам аналитиков, стал март, в который компании потеряли 277 млрд рублей. До этого таким месяцем из-за обвала нефтяных и рублевых показателей считался январь 2015 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прикрыть офшоры: Россия ограничивает вывоз капитала

— Игра на вылет: кризис подкосил крупнейшие мировые компании

— Силуанов предрек экономике РФ динамичное восстановление