Официальный курс евро снизился почти на рубль

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Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ России на среду, 12 августа, значительно снизились, следует из данных регулятора.

Курс доллара уменьшился на 62,28 коп. и составил 73,1522 руб. Курс евро упал на 90,12 коп., до 85,9246 руб.

Стоимость бивалютной корзины также снизилась на 74,81 коп. — 78,8998 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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