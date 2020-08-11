Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Министры иностранных дел России и Германии, Сергей Лавров и Хайко Маас, в ходе переговоров во вторник, 11 августа, обсудили ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» с учетом санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский дипломат отметил, что Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку данного проекта.

По его словам, «Северный поток — 2», позволит диверсифицировать маршруты поставок природного газа и упрочить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые выносят европейские страны самостоятельно, без влияния из-за океана.

Ранее компания Uniper сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может приостановиться или вовсе прекратиться из-за введенных Соединенными Штатами санкций.

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