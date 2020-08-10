Кабмин одобрил особый порядок начисления стажа работающим с COVID-19 медикам

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что медикам, работающим с коронавирусными пациентами, пенсионный стаж будет начисляться особым образом, передает РИА «Новости».

По его словам, один день помощи больным с новой инфекцией будет засчитываться за два дня.

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до сентября.

Мишустин сообщил, что уже подписал соответствующее постановление. Он добавил, что решение об изменении порядка начисления стажа было принято по поручению главы государства Владимира Путина.

По словам премьера, новый порядок позволит 4 тыс. медицинских работников выйти на пенсию на год раньше. Эта мера требует дополнительного финансирования в размере 325 млн руб.

Ранее стало известно, что в Москве на территории Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова установят памятник медикам, которые боролись с коронавирусом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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