Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из «Приватбанка»
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Министерство юстиции США обвинило бизнесмена Игоря Коломойского в краже средств из Приватбанка, передает РИА «Новости».
В ведомстве считают, что Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили мошенническим путем миллиарды долларов и отмывали их через подставные счета, преимущественно в кипрском отделении Приватбанка.
В связи с этим Минюст подал иск с требованием конфисковать недвижимость бизнесмена, купленную, предположительно, на украденные деньги.
Речь идет о двух офисных зданиях: в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки). Их стоимость оценивается в $70 млн.
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