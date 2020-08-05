Росстат: инфляция в РФ остается нулевой уже третью неделю
В России третью неделю подряд сохраняется нулевая инфляция, с начала года потребительские цены в стране выросли на 3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
По данным ведомства, за прошедшую неделю наиболее сильно повысились цены на сахар и баранину — 0,8%. Свинина, хлеб и карамель подорожали в среднем на 0,2%.
В свою очередь, в России существенно сократились цены на овощи: помидоры подешевели на 5,3%, картофель — на 5,2%, репчатый лук — на 3,7%, огурцы — на 3%.
Отмечается, что стоимость бензина в стране увеличилась на 0,1%. Цены на дизельное топливо остались прежними.
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