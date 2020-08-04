Booking.com сократит четверть сотрудников из-за пандемии коронавируса

Американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль намерен сократить 25% своих сотрудников, сообщает «Интерфакс».

«Кризис, вызванный COVID-19, разорил туристическую отрасль <...> Хотя мы сделали многое, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест, мы считаем, что нам нужно изменить структуру организации, чтобы оправдать наши ожидания относительно будущего туризма», — говорится в сообщении компании.

По информации агентства, капитализация Booking.com с начала 2020 года упала на 19,4%, до $67,55 млрд.

Штат компании насчитывает более 17 тыс. сотрудников по всему миру, под сокращения попадут около 4,25 тыс. человек.

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