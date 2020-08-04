В России сократились продажи перчаток и антисептиков

В России в июле на 38% по сравнению с мартом сократились продажи перчаток и антисептиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования компании «Такском».

Отмечается, что в июле средняя цена упаковки составила 133 рубля (на 1,5% дороже, чем в марте).

Также сократились продажи антисептиков — на 21%, цена на данный товар в июле подорожала в 1,5 раза и составила 487 рублей.

При этом за аналогичный период увеличился рост продаж масок — на 15%. Средняя цена на данную категорию по сравнению с мартом снизилась на 20% — до 129 рублей за упаковку.

Несмотря на рост цены на санитайзеры почти на треть (в июле она составила 138 рублей), их продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с мартом 2020 года.

В общей сложности было проанализировано свыше 22 млрд кассовых чеков.

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