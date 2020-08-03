ЦБ: затяжной характер пандемии может вновь обрушить нефтяной рынок

В Банке России заявили о возможном обрушении цены на нефть в случае, если пандемия коронавируса в РФ и других странах мира затянется на слишком долгий срок, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора.

«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер», — отмечается в документе.

В Центробанке считают, что цена на нефть в таком случае может оказаться существенно ниже планируемой, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию ее избытков на мировом рынке.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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