Россия поддерживает уровень нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+

Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне прошлого месяца, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского министерства экономического развития.

В текущем месяце уровень соответствия объемов российской добычи условиям сделки ОПЕК+ «будет близок к июньскому значению», указано в сообщении Минэкономразвития.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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