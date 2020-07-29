Средний чек на набор первоклассника стал выше на 55%

Аналитики выяснили, что средний чек на набор первоклассника вырос в этом году на 55% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД».

В набор первоклассника входит комплект канцелярских принадлежностей – карандаши, ручки, альбомы и другие предметы. Средний чек на такой набор составил в 2020 году 712 рублей, что на 55% выше, чем годом раннее.

При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Средний чек на рюкзаки стал ниже на 3%, чем в прошлом году и составил 1 563 рубля. Средняя цена дневника составила 142 рубля, что на 34% выше 2019 года.

Больше других вырос средний чек на пенал – до 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.

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