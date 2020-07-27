Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

Минстрой и Минтруд проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо Минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию.

Так, порог оплаты будет снижен с 22% до 15%.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что сейчас данная инициатива стала особенно актуальной, поскольку в связи с пандемией коронавируса многие граждане оказались в сложной финансовой ситуации.

При этом субсидии на оплату ЖКУ будут предусмотрены для 1 млн семей. Для сравнения, в 2019 году такие льготу получали порядка 3 млн семей.

Отмечается, что в настоящий момент в большей части российских субъектов максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах она варьируется от 15% до 21%, еще в трех составляет менее 15%.

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