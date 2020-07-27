Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс рубля растет к доллару и снижается к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 мск 27 июля снижался на 17 копеек — до 71,56 рубля, курс евро рос на 23 копейки — до 83,78 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent снижается на 0,39% — до 43,61 доллара за баррель.

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