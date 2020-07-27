Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию
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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд 2011 года, достигнув цены в $1911 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов биржы Comex, передает ТАСС.
Цена золота в ходе торгов на бирже выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии.
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня $1910 в сентябре 2011 года.
Как сообщалось, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики уверены, что золотое ралли еще не окончено, и в обозримой перспективе цены продолжат идти вверх.
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