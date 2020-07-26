Собянин рассказал о состоянии сферы торговли после пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сфера торговли в столице постепенно восстанавливается после ограничений, введенных на фоне коронавируса.
«Торговля пережила непростые времена. Сегодня она постепенно восстанавливается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Градоначальник отметил, что прошедшая неделя превысила объемы торговли аналогичного периода в 2019 году.
Собянин напомнил, что больше миллиона москвичей заняты в торговле.
Также он отметил, что работники данной сферы проявили себя во время пандемии «самым лучшим образом».
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