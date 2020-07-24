В России возобновилось бронирование туров в Турцию

Российские туроператоры начали бронировать туры в Турцию после объявления о скором возобновлении авиасообщения РФ с рядом стран.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне уже могут начать покупать туры по турецким городам. Бронирование открыто на первую декаду августа (с перелетом со стыковкой в Стамбуле) и с 10 августа (начинаются прямые рейсы в Анталью).

В среднем, по данным туроператоров, полететь в Турцию на неделю вдвоем по системе «все включено» можно за 60 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 24 июля, что международное авиасообщение будет возобновлено с 1 августа. Улететь за границу пока можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-На-Дону. Россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В АТОР заявили, что возобновление авиасообщения с 1 августа не повлияет на цены

— Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения

— Белоруссия пока не получила от России согласие на возобновление авиасообщения