Гейтс вновь отверг теории о его «причастности» к пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в очередной раз отверг конспирологические теории о том, что он якобы имеет отношение к появлению пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, когда пандемии, социальные сети и люди, которые ищут простые объяснения, складываются в комбинацию — это удручающе.

Миллиордер напомнил, что его фонд отдал $250 млн на борьбу с коронавирусом.

«Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — отметил Гейтс.

Ранее бизнесмен также заявил, что конспирологические теории о желании массово чипировать человечество слишком глупы, чтобы их опровергать.

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