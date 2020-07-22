Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны, передает РИА «Новости».

Правительство выделит Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию этой меры поддержки. Программа начнет работать в августе.

Чтобы получить кешбэк за поездку, необходимо оплатить путевку картой системы «Мир», на нее же и вернутся средства.

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что средняя цена авиабилетов в Крым снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.