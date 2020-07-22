В ВЭБ.РФ прокомментировали возможное снижение ставки ЦБ

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Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не считает, что Банк России вновь примет решение о снижении ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что снизят», — произнес он.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка запланировано на грядущую пятницу, 24 июля.

Ранее регулятор снизил ключевую ставку до исторического минимума — 4,5% годовых.

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