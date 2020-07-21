Песков объяснил, почему Россия не стремится догнать топ-5 экономик мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему из национальных целей исчезли некоторые планы, например догнать топ-5 экономик мира.

«Действительно, скажет так: конъюнктура международная экономическая весьма и весьма неблагоприятная. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие цели, но, безусловно, иногда требуются корректировки», — цитирует его слова корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что цели должны быть реалистичными и достижимыми. При составлении указа «именно этим и руководствовались».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

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