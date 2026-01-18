Размер шрифта
Лепс о 19-летней невесте: «Жесткий человек»

Певец Григорий Лепс заявил, что Киба просила посмотреть его телефон
Aleksey Belkin/Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс заявил в блиц-опросе блогеру Георгию Иващенко, что у его невесты Авроры Кибы не бывают поводы для ревности.

«Хотя она довольно жесткий человек», — отметил певец.

По словам Лепса, Киба может приревновать или попросить посмотреть его телефон.

«Я ей даю (телефон), мне скрывать нечего… Я рад, что у Авроры нарастает популярность, все хорошо. Я лично от этого утомился», — поделился исполнитель.

Лепс также заявил, что жена не обязана брать его фамилию. Однако она должна быть «за мужем», так как это в «ее природе». Артист также добавил, что для него важна стройная фигура возлюбленной. Он может прямо сказать, если его спутница «поднабрала за праздники».

Григорий Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс снизил на 250 млн рублей цену на свой элитный особняк.

