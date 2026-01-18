Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия напала за последние 100 лет на 19 стран, является «чудовищной ложью». Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Нет оправдания этой гнусной лжи. Скажу прямо — считаю такие заявления преступными», — сказала Матвиенко, добавив, что за такими заявлениями «европейских карликов» стоит их слабость и ничтожность.

Сенатор отметила, что нельзя позволить «этим преступникам» уничтожать истину и переписывать историю. Она напомнила, что блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, который был осуществлен «европейскими фашистскими странами». Матвиенко подчеркнула, что этот факт не забудется никогда.

До этого бывший старший следователь Генеральной прокуратуры СССР Карен Нерсисян заявил, что Каллас, которую в России заочно обвинили в уничтожении советских памятников, может быть арестована, если окажется в РФ или на территории тех стран, с которыми у России есть договоренности о выдаче преступников. По оценке Нерсисяна, предъявление обвинения Каллас является скорее политическим шагом.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».