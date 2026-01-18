СМИ сообщили о переговорах США с главой венесуэльского МВД до захвата Мадуро

Представители администрации президента США Дональда Трампа вели переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции по захвату президента Николаса Мадуро и поддерживали с ним связь с тех пор. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По словам четырех источников, официальные лица предостерегли 62-летнего Кабельо от использования возглавляемых им силовых структур или сторонников правящей партии, склонных к воинственности, для преследования оппозиции Венесуэлы. Этот аппарат безопасности, включающий разведывательные службы, полицию и вооруженные силы, остается в значительной степени нетронутым после рейда США 3 января, отмечает агентство.

Кабельо фигурирует в том же обвинительном заключении США по делу о наркоторговле, которое администрация США использовала в качестве оправдания для ареста Мадуро, но не был задержан в рамках этой операции.

Источники Reuters заявили, что общение с министром, в ходе которого также затрагивались санкции, введенные США против него, и предъявленное ему обвинение, началось еще в начале правления нынешней администрации Трампа и продолжалось в течение нескольких недель непосредственно перед свержением Мадуро. США поддерживают связь с ним и после свержения президента, как на прямую, так и через посредников.

Если глава МВД страны решит задействовать силы, находящиеся под его контролем, это может спровоцировать хаос, которого Трамп хочет избежать, и поставить под угрозу власть временного президента Дельси Родригес, подчеркивает агентство.

После захвата Мадуро Кабельо остается одной из ключевых фигур в Каракасе, призывая граждан к спокойствию и заявляя о продолжении работы государственных институтов.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа положительно воспринимает Родригес.