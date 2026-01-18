Названы последствия снижения потолка цен на российскую нефть

Возможное снижение ценового потолка на российскую нефть вряд ли заметно ударит по экспорту и не должно существенно повлиять на котировки Brent. Об этом «Газете.Ru» заявил портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

«В текущих условиях маловероятно, что ужесточение потолка станет фактором, который принципиально меняет ситуацию с поставками. Российская нефть уже длительное время экспортируется в обход механизма, установленного Евросоюзом, а основные объемы сырья уходят в страны, которые не придерживаются ценового ограничения. Поэтому само по себе снижение установленного уровня не создает для рынка новых барьеров», — отметил Зевакин.

Оценивая перспективы дальнейшего давления через потолок цен, эксперт отметил, что потенциал использования данного инструмента ограничен. Даже если потолок будет формально понижен, значительная часть покупателей продолжит закупки, ориентируясь на собственные экономические интересы и конъюнктуру рынка, уверен эксперт. Фактически механизм уже во многом адаптирован участниками торговли, добавил Зевакин.

Он также считает, что заметного эффекта на мировой рынок нефти и баланс спроса и предложения ждать не стоит. По оценке Зевакина, рынок выглядит достаточно сбалансированным, а при отсутствии серьезных проблем с продажей российской нефти изменения параметров ценового потолка не должны стать ключевым драйвером для мировых цен, включая Brent.

Гораздо сильнее на котировки влияют фундаментальные факторы — динамика спроса, политика ОПЕК+ и общая макроэкономическая ситуация, заключил эксперт.

Запад ввел потолок цен на российскую нефть в конце 2022 года: страны коалиции (G7, ЕС и др.) договорились, что их компании не будут оказывать ключевые услуги для морской перевозки российской нефти (страхование, фрахт, брокерские и другие сервисы), если нефть продается дороже установленного лимита. Стартовый потолок для сырой нефти был $60 за баррель.

Дальше ЕС уже снижал лимит: в рамках своего санкционного пакета потолок опускали до $47,6, а также ввели автоматический механизм пересмотра, чтобы потолок оставался примерно на 15% ниже средней цены Urals за предыдущий период (указано 22 недели).

Сейчас обсуждают и уже формализуют еще одно снижение: с 1 февраля 2026 года ЕС снижает потолок с $47,6 до $44,1 за баррель (нынешний лимит действует до 31 января).

Ранее стало известно, как конфликт между США и Венесуэлой повлияет на стоимость нефти.