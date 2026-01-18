Россиянам рассказали о причинах возможных сбоев в работе иномарок в РФ

Автоэксперт Ладушкин: машины в РФ не заводятся из-за проблем с электронными системами

В России премиальные автомобили массово перестают заводиться из-за сбоев в работе электронных систем, вызванных помехами от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом «Известиям» рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, проблема решается установкой кустарных прошивок, но это небезопасно: некачественное программное обеспечение может привести к поломке двигателя или выходу из строя электронных блоков, срок поставки которых часто достигает полугода и более. При этом официальные прошивки недоступны из-за отсутствия дистрибьюции.

До этого стало известно, что ладельцы автомобилей Porsche и BMW в России столкнулись с новой волной дистанционной блокировки двигателей, в результате которой машины внезапно перестают заводиться.

По информации владельцев машин 2013-2019 годов выпуска, их транспортные средства, как Porsche, так и BMW, глохнут прямо во время движения. После этого требуется эвакуация и дорогостоящая перепрошивка программного обеспечения. Сервисные центры объясняют ситуацию активацией системы безопасности, предназначенной для защиты автомобилей от угона.

В зоне риска оказались практически все модели, оснащенные заводской системой ConnectedDrive и штатной сигнализацией. Это включает в себя внушительное количество автомобилей Porsche, таких как 911, Panamera и Cayenne, а также серии 1-7 и кроссоверы X-серии BMW, включая их спортивные версии. Официальный дилер Porsche подтвердил наличие данной проблемы.

Ранее сообщалось, что мировые продажи автомобилей Porsche сократились на 10% в 2025 году.