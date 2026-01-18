В Беслане показали последствия падения обломков БПЛА на жилой дом

Очевидцы опубликовали фотографии последствий падения обломков беспилотника на жилой дом в Беслане. Снимки разместил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что удар пришелся на верхние этажи пятиэтажного здания: в квартирах выбиты стекла, деформированы балконные конструкции. По данным канала, около шести часов утра в небе над городом прогремело порядка шести взрывов.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что один из жителей Беслана обратился за медицинской помощью после инцидента. По его данным, фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома, в связи с чем экстренные службы эвакуировали около 70 человек.

В результате происшествия повреждены кровля и оконные конструкции, возгорания не произошло. На месте продолжают работать оперативные службы, которые оценивают масштаб ущерба и устраняют последствия случившегося.

В 4:07 мск в Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА. Позже власти сообщили о введении плана «Ковер» в аэропортах Владикавказа и Моздока.

Ранее в ДНР сообщили о пострадавшем мужчине при налете дрона.