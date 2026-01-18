Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также под псевдонимом Ким Дотком, в соцсети Х задался вопросом, кто на самом деле управляет ЕС.

На своей странице он обратил внимание на тот факт, что Евросоюз передал все свое оружие Украине и теперь вынужден покупать его у США, чтобы защитить Гренландию. Кроме того, после подрыва «Северных потоков» ЕС вынужден покупать энергию у Вашингтона.

«ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС?» — написал он.

До этого бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон сравнил отношения Европы и США с домашним насилием. По его словам, они напоминают супружескую пару, где жена безропотно терпит побои мужа. По мнению Джонсона, европейцы готовы мириться с тем, что их третируют, вместо того, чтобы прекратить «токсичные отношения» с США и развернуться в сторону России.

Подобное заявление Джонсона прозвучало на фоне угроз президента США ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, протестующих против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Глава Белого дома отметил, что с 1 июня они вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не купит Гренландию.

Ранее СМИ узнали о подготовке Европы к прямому столкновению с Трампом.