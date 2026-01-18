Размер шрифта
Армия

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Сумской области

Лебедев: Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Сумской области
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому в Конотопе Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военной авиации, но постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей», — отметил подпольщик.

6 января Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников под Черниговом.

По его информации, в результате атаки было фактически выведено из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА.

Вместе с этим ВС России ударили по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп противовоздушной обороны, что значительно снижает способность украинских сил реагировать на последующие удары беспилотников, добавил Лебедев.

Ранее силы ПВО ночью пресекли массированную атаку ВСУ в России.

