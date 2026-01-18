В России объяснили атаку ВСУ на Беслан

Атакой на Северную Осетию ВСУ пытаются показать свои дальнобойные возможности на фоне неудач в зоне СВО. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я думаю, это связано с тем, чтобы показать, что они имеют возможности действовать на больших расстояниях, несмотря на неудачи на фронте. Я думаю, что беспилотники эти самолетного типа. Не думаю, что их было много», — заявил эксперт.

По его словам, в приоритете ВСУ стоят атаки на южные регионы России. Дандыкин предположил, что БПЛА «прилетели, на Черном море, развернулись и дошли до Осетии». Он напомнил, что ранее уже были атакованы Чечня и Дагестан.

До этого сообщалось, что в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека — один взрослый и два ребенка.

Глава республики Сергей Меняйло ранее сообщил, что фрагменты беспилотника упали на крышу пятиэтажного дома, в связи с чем экстренные службы эвакуировали около 70 человек.

В результате происшествия повреждены кровля и оконные конструкции, возгорания не произошло. На месте продолжают работать оперативные службы, которые оценивают масштаб ущерба и устраняют последствия случившегося.

Ранее в приграничном районе Курской области было нарушено энергоснабжение.