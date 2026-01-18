Размер шрифта
В Ленобласти произошло крупное ДТП с тремя автомобилями

Водитель, 125 раз за год нарушивший ПДД, устроил массовую аварию в Ленобласти
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти произошло крупное ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«17 января на 14-м км автодороги «Гатчина — Ополье» в Гатчинском районе Ленинградской области 37-летний водитель, управляя автомобилем Porsche Cayenne, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада-Калина» под управлением 43-летнего мужчины», — сообщает канал.

Отмечается, что при столкновении повреждения получил также автомобиль Ford Focus под управлением 19-летнего юноши.

В аварии не выжил водитель Лада Калина.

Водитель Porsche в 2025 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 125 раз.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Кроме того, на трассе ТюменьХанты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Ранее появились новые жесткие кадры, на которых гаишники обстреляли Porsche с человеком.

