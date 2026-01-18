Зеленский оценил ситуацию в сфере энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в сфере энергетики страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Непростой остается ситуация в энергосистеме», — написал Зеленский.

По его данным, идет восстановление объектов энергетики в Сумской, Харьковской, Одесской, Хмельницкой и других областях.

Двумя днями ранее в минэнерго Украины заявили о повреждении всех электростанций в стране. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, наиболее сложная ситуация складывается в настоящее время в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей из-за повреждений энергообъектов. В украинской столице несколько дней продолжался блэкаут. По приказу «Укрэнерго» вводились экстренные отключения электроэнергии.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.